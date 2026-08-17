Родри ще взима по 15 милиона на сезон в Барселона

Капитанът на Испания Родри е на крачка от преминаване от Манчестър Сити в Барселона. “Марка” разкри финансовите параметри на сделката. Според изданието каталунците ще платят 60 милиона евро твърда сума. В договора има 11 милиона в лесно-постижими бонуси и 5.5 милиона в трудно-постижими бонуси. Играчът ще получава по 15 милиона евро на сезон.

Родри трябва да пристигне в Барселона днес и да мине медицински прегледи утре сутринта. Очаква се той да бъде представен на феновете в сряда. Световният шампион с Испания ще носи номер 16 в новия си клуб. Този номер е освободен от Фермин Лопес, който взима седмицата, която се освободи след напускането на Феран Торес.

Rodri-Barça. El monte total es de 76,5 millones; 60 fijos y 16,5 en variables. https://t.co/12QlUgeYOz — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 17, 2026

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Снимки: Gettyimages