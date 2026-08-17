Николай Кателиев за завръщането на ФК Девня

Едноименният футболен тим на град Девня се завърна в Североизточната Трета лига.

Треньорът Николай Кателиев коментира пред Sportal.bg процесите в отбора му.

„Проведохме нормален тренировъчен процес. Изиграхме добри приятелски срещи. Изоставаме обаче с комплектоването на състава. Нуждаем се от млади футболисти и не спираме да търсим такива. Надявам се възможно най-бързо да ги намерим. После ще е нужно време за сработване. Този процес ще е в надпревара с времето, защото мачовете започват. Ще е трудно първенство, тъй като силите са изравнени – всеки може да победи другият“.

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