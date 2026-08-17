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Симеон Митев за амбициите във ФК Рилци

  • 17 авг 2026 | 17:31
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Симеон Митев за амбициите във ФК Рилци

Доста тежка беше последната кампания на Североизточната Трета лига за Рилци (Добрич).

Очакванията си за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg играещия треньор на отбора Симеон Митев.

„Изпълнихме всичко, което бяхме заложили в програмата за подготовката. Готов сме за новото първенство. Не сме си поставяли като цел да преследваме конкретно класиране. Това обаче не означава, че нямаме амбиции. Във всеки мач ще се стремим да се представим според възможностите си и да вземем максимума. Доста сериозно предизвикателство, тъй като силите са тотално изравнени. Шампионатът ще е изключително оспорван“.

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