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Ели Ндиайе се завърна в Реал Мадрид

  • 17 авг 2026 | 15:57
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Ели Ндиайе се завърна в Реал Мадрид

Испанският гранд Реал Мадрид официално си върна центъра Ели Ндиайе, подписвайки с него контракт за два сезона.

Ндиайе, който е висок 204 см и е на 22 години, за първи път се присъединява към системата на "белите" през 2017 г. едва на 13-годишна възраст. Той преминава през академията на клуба и се утвърждава в първия отбор, с който печели осем трофея в рамките на четири сезона между 2021 и 2025 г.

През 2025 г. баскетболистът напусна Мадрид, за да подпише двустранен договор с Атланта Хоукс. Той обаче така и не успя да дебютира в НБА. След само девет мача в G-лигата Ндиайе получи контузия в рамото, която сложи край на сезона му.

В последния си сезон в Евролигата (2024/25) той записваше средно по 3,6 точки и 2,4 борби за 14 минути на мач.

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