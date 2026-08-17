ЮЖЕН ПАРК OPEN 3х3 баскетбол, бягане и спорт на 29 и 30 август

Южният парк в София ще се превърне в открита спортна локация на 29 и 30 август с ЮЖЕН ПАРК OPEN 3x3. Двудневното събитие ще обедини 3x3 баскетбол, бягане, групови тренировки и активности за деца и възрастни при свободен вход.

Турнирът се организира от 3x3 SOFIA, съвместно с Българската федерация по баскетбол, с подкрепата на Столична община и Дирекция „Спорт и младежки дейности".

29 август - 3x3 баскетбол за мъже и жени 16+

Първият ден на ЮЖЕН ПАРК OPEN 3x3 е посветен на състезателите над 16 години. Чекинът започва в 15:30 ч., а срещите при мъжете и жените стартират в 16:00 ч. и ще продължат до 22:00 ч.

За Топ 8 отборите са предвидени специални екипи, а победителите при мъжете и жените ще получат по 200 евро SPORT DEPOT ваучер за отбор.

30 август - SPORT DEPOT RUN+ тичане, тренировка и детски 3x3

Вторият ден започва още в 08:30 ч. със загрявка с RUN+, последвана от бягания на 2.5 и 5 км от 09:00 ч. и TABATA тренировка от 09:30 ч.

След това програмата продължава с 3x3 баскетбол за деца:

- U12 MIX (2014-2015 ) от 10:30 ч.

- U14 MIX ( 2012-2013) от 13:00 ч

- U16 MIX ( 2010-2011) от 16:00 ч.

След 21:00 ч. игрището ще бъде отворено за свободна игра.

Призьорите във всички категории ще получат награди от SPORT DEPOT. В зоната на събитието ще има и активности от партньорите Domino′s Pizza, Powerade и Pure H2O, а Rebrand ще осигури брандирането, трибуните и осветлението на игрището.

Входът за ЮЖЕН ПАРК OPEN 3x3 е свободен и чрез предварително записване ТУК!

Местата са ограничени до 12 отбора в категория и чекиране на място 30 минути пред началния час на всяка възраст.

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