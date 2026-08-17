Металург ще играе за Балканската купа по волейбол, има възможност за класиране през нея за CEV Challenge Cup

Новакът във волейболния елит при мъжете Металург (Перник) получи правото да играе за Балканската купа, която ще се проведе между 17 и 19 октомври в гръцкия град Каламата.

Металург е българският представител, домакините от Каламата също ще участва, както и Истанбул Генчлик от Турция и Люботени Феризай от Косово. Предизвикателството е сериозно, като победителят от мини турнира ще получи квота за участие в европейския турнир CEV Challenge Cup за предстоящия сезон.

Българският участник в турнира трябва да е Берое, който е най-предно класиралият се тим след евроучастниците - Левски, Нефтохимик 2010, Локомотив Авия и ЦСКА, но старозагорци отказват участие в средата на юли заради проблеми с окомплектоването на отбора. Останалите клубове също са отказали за разлика от новака Металург, който има финансовата възможност.

Интересното е, че Металург дори загуби баража от Добруджа за влизане в елита, но след това тимът от Добрич отказа участие сред най-добрите, които помогна на перничани да се класират в най-високото ниво на мъжкия волейбол.

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