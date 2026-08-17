Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Металург ще играе за Балканската купа по волейбол, има възможност за класиране през нея за CEV Challenge Cup

Металург ще играе за Балканската купа по волейбол, има възможност за класиране през нея за CEV Challenge Cup

  • 17 авг 2026 | 13:11
  • 135
  • 0
Металург ще играе за Балканската купа по волейбол, има възможност за класиране през нея за CEV Challenge Cup

Новакът във волейболния елит при мъжете Металург (Перник) получи правото да играе за Балканската купа, която ще се проведе между 17 и 19 октомври в гръцкия град Каламата.

Металург е българският представител, домакините от Каламата също ще участва, както и Истанбул Генчлик от Турция и Люботени Феризай от Косово. Предизвикателството е сериозно, като победителят от мини турнира ще получи квота за участие в европейския турнир CEV Challenge Cup за предстоящия сезон.

Българският участник в турнира трябва да е Берое, който е най-предно класиралият се тим след евроучастниците - Левски, Нефтохимик 2010, Локомотив Авия и ЦСКА, но старозагорци отказват участие в средата на юли заради проблеми с окомплектоването на отбора. Останалите клубове също са отказали за разлика от новака Металург, който има финансовата възможност.

Интересното е, че Металург дори загуби баража от Добруджа за влизане в елита, но след това тимът от Добрич отказа участие сред най-добрите, които помогна на перничани да се класират в най-високото ниво на мъжкия волейбол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България допусна втора поредна загуба с 0:4 от Нидерландия в контрола преди Евроволей 2026

България допусна втора поредна загуба с 0:4 от Нидерландия в контрола преди Евроволей 2026

  • 17 авг 2026 | 10:56
  • 4335
  • 7
Емблемата Жана Тодорова остава в Марица

Емблемата Жана Тодорова остава в Марица

  • 16 авг 2026 | 14:08
  • 1294
  • 3
Марица привлече сръбкиня за новия сезон

Марица привлече сръбкиня за новия сезон

  • 15 авг 2026 | 18:38
  • 1713
  • 1
България U17 с нови съперници на Световното първенство

България U17 с нови съперници на Световното първенство

  • 15 авг 2026 | 16:51
  • 3633
  • 2
Джанлоренцо Бленджини официално пое женския отбор на Милано

Джанлоренцо Бленджини официално пое женския отбор на Милано

  • 14 авг 2026 | 17:25
  • 13739
  • 13
Елена Бечева подсилва състава на Марица за новия сезон

Елена Бечева подсилва състава на Марица за новия сезон

  • 14 авг 2026 | 12:58
  • 1393
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

  • 17 авг 2026 | 11:19
  • 9350
  • 82
Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ

Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА за гостуването на ОФИ

  • 17 авг 2026 | 13:16
  • 446
  • 0
Арда ще се опита да продължи с добрите резултати, а Локомотив търси своя първи успех

Арда ще се опита да продължи с добрите резултати, а Локомотив търси своя първи успех

  • 17 авг 2026 | 08:00
  • 7919
  • 11
АЕК взе играч за три милиона преди мачовете с Левски

АЕК взе играч за три милиона преди мачовете с Левски

  • 17 авг 2026 | 09:56
  • 16850
  • 21
Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

  • 17 авг 2026 | 11:34
  • 6610
  • 1
АЕК пристигна в София

АЕК пристигна в София

  • 17 авг 2026 | 12:37
  • 2860
  • 11