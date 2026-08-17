Неймар с ключова роля при разгромна победа над най-големия му враг

Вдъхновена игра в последните двадесет минути донесе на Сантос разгромна победа с 3:0 над Васко да Гама. Този успех е като балсам за тима от Сао Пауло, който успя да се измъкне от зоната на изпадащите.

Неймар, който се намира в най-добрата си форма от години, допринесе за два от трите гола и отново беше изключително активен. Той отпразнува бурно, тъй като беше постигнат срещу един от най-големите му врагове във футбола.

Още преди топката да се е завъртяла, Ней вече беше влязъл в пререкание с Тиаго Мендеш, играч на Васко да Гама, който отказа да го поздрави при традиционното ръкостискане преди мача. Трябва да се припомни, че враждата им датира от години, когато единият играеше за ПСЖ, а другият – за Лион. Тогава Тиаго контузи тежко Неймар с престъпно влизане.

The moment Vasco da Gama player Thiago Mendes refused to shake Neymar Jr’s hand before their game tonight…



Santos currently lead 1-0. pic.twitter.com/PrPlOB2HoR — george (@StokeyyG2) August 16, 2026

Що се отнася до чисто футболната част, всичко се реши в рамките на 13 минути – между 68-ата и 81-вата. В този период Габриел Барбоса „Габигол“, Вилиан Арао и Луан Перес отбелязаха на стадион „Сао Жануарио“ в една злополучна вечер за вратаря на домакините Лео Жардим, който завърши мача, освиркван от собствената си публика.

Неймар стана главен герой и в един досега невиждан в Бразилия момент, превръщайки се в жертва на едно от новите правила в Бразилейрао. Вратарят на Сантос Габриел Бразао поиска медицинска помощ, а съдията изтълкува това като бавене на играта и наказа Неймар, в качеството му на капитан, с една минута извън терена.

🚨 Nova regra do Brasileirão entra em cena em Vasco x Santos.



Gabriel Brazão precisou receber atendimento médico durante a partida e, pela nova regra, um jogador de linha do Santos teve que permanecer um minuto fora de campo após o atendimento ao goleiro.



O escolhido pela… — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 16, 2026

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Снимки: Imago