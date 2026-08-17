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  3. Весела Лечева: Страхотен финал за българския отбор! Поздравления за целия тим!

Весела Лечева: Страхотен финал за българския отбор! Поздравления за целия тим!

  • 17 авг 2026 | 08:51
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Весела Лечева: Страхотен финал за българския отбор! Поздравления за целия тим!

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави в официалния си профил във Фейсбук Стилияна Николова и националния отбор по художествена гимнастика. Николова стана шампионка на бухалки на Световното първенство във Франкфурт, а освен това грабна сребърни медали в многобоя на лента и отборно. Два бронзови медала пък взе ансамбълът.

Весела Лечева към Стили Николова: Благодарим ти, прекрасно момиче!
Весела Лечева към Стили Николова: Благодарим ти, прекрасно момиче!

“Златен медал за Стилияна Николова на бухалки и първа световна титла за България от 25 години.

Сребърно отличие на лента!

Два бронзови медала за ансамбъла!

Страхотен финал за българския отбор от Световното първенство по художествена гимнастика.

Поздравления за целия тим!”, написа в социалната платформа Лечева.

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Снимки: Sportal.bg

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