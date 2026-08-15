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  3. Весела Лечева към Стили Николова: Благодарим ти, прекрасно момиче!

Весела Лечева към Стили Николова: Благодарим ти, прекрасно момиче!

  • 15 авг 2026 | 12:03
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Весела Лечева към Стили Николова: Благодарим ти, прекрасно момиче!

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави Стилияна Николова за сребърния медал в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Нашето момиче спечели с успеха си и квота за участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

“Сребърен медал от Световното първенство по художествена гимнастика и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис за Стилияна Николова!

Илиана Раева: Успяхме в едно изключително силно състезание! България се гордее с теб, прекрасна Стили!
Илиана Раева: Успяхме в едно изключително силно състезание! България се гордее с теб, прекрасна Стили!

Благодарим ти, прекрасно момиче!

Сигурна съм, че след две години ти ще си сред големите звезди на Игрите, защото се бориш за всеки медал, за всяка победа.

Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис
Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

Поздравления за щаба и ръководството на федерацията ни по художествена гимнастика, които влагат ежедневни усилия, за да бъде страната ни в световния елит”, написа в страницата си във Фейсбук Лечева.

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Снимки: Sportal.bg

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