Разкриха последните оферти към Ръсел Уестбрук преди оттеглянето му

Ръсел Уестбрук е имал няколко възможности да удължи кариерата си в НБА, преди да вземе решението да се пенсионира, включително двегодишен договор от един от бившите си отбори.

Според журналиста Марк Стайн Вашингтон Уизардс е отправил оферта за две години, за да върнат Уестбрук в столицата на САЩ, където той прекара сезон 2020/21.

"Източници твърдят, че Уестбрук, а не отборът, е страната, която е прекратила тези разговори", съобщава Стайн.

Според Стайн 37-годишният гард очевидно не е бил доволен или от конкретните условия в предложението на Вашингтон, или от предлаганата роля, или от комбинация от двете.

Вместо да приеме ситуация, която не отговаря на желанията му на този етап от кариерата, Уестбрук в крайна сметка обяви оттеглянето си на 12 август, слагайки край на 18-годишния си престой в НБА.

Вашингтон не е бил единственият възможен път за Уестбрук обратно към лигата.

Джейк Фишър от "Дъ Стайн Лайн" по-рано съобщи, че в Сакраменто Кингс са обмисляли да върнат Уестбрук за още един сезон, докато са търсили ветеран на позицията пойнт гард, който да бъде ментор на избрания в лотарията Дериъс Ейкъф-младши.

Ситуацията обаче щеше да бъде значително по-различна от ролята на Уестбрук в Сакраменто през миналия сезон.

След като Ейкъф се превръща в приоритет за гардовата линия на Кингс, Уестбрук е щял да получи намалена роля, фокусирана повече върху осигуряването на ветеранско лидерство и менторство, отколкото върху значителните минути, които получаваше през сезон 2025/26. Според информацията на Фишър такава роля не му е допаднала.

Уестбрук записа средно по 15,2 точки на мач през последния си сезон със Сакраменто.

Уестбрук се пенсионира като деветкратен участник в Мача на звездите, MVP на НБА за сезон 2016/17 и лидер на лигата за всички времена с 209 трипъл-дабъла.

Той също така завърши кариерата си с 27 176 точки и 10 351 асистенции, заемайки пето място в историята на НБА по последния показател към момента на оттеглянето си.

След като започва кариерата си в Оклахома Сити Тъндър през 2008 г., Уестбрук по-късно играе за Хюстън Рокетс, Уизардс, Лос Анджелис Лейкърс, Лос Анджелис Клипърс, Денвър Нъгетс и Кингс.

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Снимки: Gettyimages