Гларусът Иван донесе европейската купа

Кулминацията и интересният момент за всички присъстващи зрители на финала на ЕП по водна топка за младежи до 20 години на басейн "Приморски" между Испания и Хърватия бе европейската купа, която бе внесена от талисмана на първенството във Варна - гларусът Иван.

Хърватия стана европейски шампион по водна топка до 20 години

Тя бе поета от двама курсанти на ВВМУ " Н.Й.Вапцаров ", които поеха купата, окачвайки я на специален пилон.



Кметът на Варна участва в церемонията по награждаването на ЕП по водна топка за младежи

В крайна сметка купата заслужено стана притежание на отбора на Хърватия, който спечели зрелищно срещу Испания със 17:14.

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