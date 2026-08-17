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  3. Кметът на Варна участва в церемонията по награждаването на ЕП по водна топка за младежи

Кметът на Варна участва в церемонията по награждаването на ЕП по водна топка за младежи

  • 17 авг 2026 | 06:34
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Кметът на Варна участва в церемонията по награждаването на ЕП по водна топка за младежи

Младите хърватски ватерполисти дублираха титлата си на ЕП по водна топка за младежи до 20 години, което се проведе басейн " Приморски" във Варна. Преди две години в Бургас в същата възрастова група Хърватия надделя над Черна гора, а в тазгодишния финал представителите на Балканската страна се наложиха  в зрелищен мач срещу Испания със 17:14. 

С бронза се окичи Италия, която спечели срещу Черна гора след изпълнение на дузпи с 15:13 ( 10:10 в редовното време).

Хърватия стана европейски шампион по водна топка до 20 години
Хърватия стана европейски шампион по водна топка до 20 години

На церемонията по награждаването участие взеха кметът Благомир Коцев, заместник кмет София Колева и Директорът на Общинско предприятие спорт Юрджан Ахмед.

След края на срещата зрителите дълго време аплодираха медалистите, а морската столица доказа, че водната топка е един от любимите спортове на града - спорт, който е донесъл титли, емоции и вълнуващи моменти по трибуните.

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