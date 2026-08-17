Кметът на Варна участва в церемонията по награждаването на ЕП по водна топка за младежи

Младите хърватски ватерполисти дублираха титлата си на ЕП по водна топка за младежи до 20 години, което се проведе басейн " Приморски" във Варна. Преди две години в Бургас в същата възрастова група Хърватия надделя над Черна гора, а в тазгодишния финал представителите на Балканската страна се наложиха в зрелищен мач срещу Испания със 17:14.



С бронза се окичи Италия, която спечели срещу Черна гора след изпълнение на дузпи с 15:13 ( 10:10 в редовното време).

Хърватия стана европейски шампион по водна топка до 20 години

На церемонията по награждаването участие взеха кметът Благомир Коцев, заместник кмет София Колева и Директорът на Общинско предприятие спорт Юрджан Ахмед.



След края на срещата зрителите дълго време аплодираха медалистите, а морската столица доказа, че водната топка е един от любимите спортове на града - спорт, който е донесъл титли, емоции и вълнуващи моменти по трибуните.

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