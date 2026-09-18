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Историческо: Първи световен рекорд при жените във възрастовата група 105-109 години!

  • 18 сеп 2026 | 12:42
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Историческо: Първи световен рекорд при жените във възрастовата група 105-109 години!

Световната федерация по плувни спортове с гордост обяви исторически момент в плуването за ветерани. Американката Морийн Корнфелд стана първата жена, която поставя световен рекорд във възрастовата група 105-109 години.

Корнфелд записа постижението в дисциплината 50 метра гръб, като финишира с време 2:05.63 минути. Този резултат е исторически за женското плуване при ветераните, тъй като за първи път отваря книгата с рекорди в тази изключително рядка и забележителна възрастова категория за участнички.

Възрастовата група 105-109 години остава една от най-малобройните и елитни в спорта, като само шепа плувци в световен мащаб са се състезавали на такова ниво. Рекордът на Корнфелд е доказателство за силата на спорта през целия живот и мощно напомняне, че басейнът е място за състезание, общност и лично предизвикателство на всяка възраст.

Единственият предишен рекорд в тази възрастова група принадлежи на канадеца Джаринг Тимерман, който на 24 януари 2014 г. поставя рекорди на 50 метра гръб (3:09.55) и 50 метра свободен стил (2:52.48). Той остава първият и единствен плувец от мъжки пол, постигнал световен рекорд за ветерани в категорията 105-109 години.

World Aquatics поздрави Морийн Корнфелд за това изключително и историческо постижение и приветства всички плувци ветерани, които продължават да вдъхновяват общността на водните спортове, разширявайки границите на възможното.

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