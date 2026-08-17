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Италианците триумфираха на 4 по 400 м

  • 17 авг 2026 | 01:14
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Италианците триумфираха на 4 по 400 м

Италия завърши по невероятен начин Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. „Адзурите“ спечелиха класирането по медали благодарение на триумфа на мъжката щафета на 4 по 400 метра. Италианците взеха титлата след зрелищен дуел с домакините.

В сериите италианската щафета постави нов национален рекорд от 2:58.10 минути. Във финала Мохамед Судаси предаде палката като лидер след третия пост, а Лоренцо Бенати устоя на атаката на Чарлз Добсън и пресече финалната линия пръв.

Италия грабна златото с време 2:59.16 минути, само с три стотни по-добро от това на британците (2:59.19). Нидерландия зае третото място, изпреварвайки Белгия в последните метри (2:59.49 срещу 2:59.51).

Преди финала на 4 по 400 метра при мъжете, Италия и Великобритания имаха по девет златни медала. Успехът на Скоти, Сито, Судаси и Бенати подпечата историческия триумф на „адзурите“ в класирането по медали. "Адзурите" завършиха първи с 10 златни, 6 сребърни и 6 бронзови отличия.

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