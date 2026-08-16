Александър Зверев победи Камерън Нори в Синсинати

Поставеният под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира а третия кръг на турнира на твърда настилка от сериите „Мастърс“ в Синсинати (САЩ) с награден фонд 9 415 725 долара.

Германецът стигна до обрат след 3:6, 6:3, 6:3 срещу Камерън Нори от Великобритания. Мачът продължи 2 часа и 30 минути.

Зверев записа 16 аса, допусна 5 двойни грешки и реализира 3 от 16 точки за пробив.

В следващия кръг 29-годишният Зверев ще се изправи срещу французина Терънс Атман, който елиминира Томас Ечевери от Аржентина – 6:3, 7:6 (4).

Томи Пол от САЩ преодоля Хуберт Хуркач (Полша) след 6:4, 6:7 (3), 6:3.

Номер 9 в схемата Иржи Лехечка от Чехия елиминира Матео Беретини от Италия – 6:4, 6:7 (3), 6:3.

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