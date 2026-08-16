Джокович не издържа физически в Синсинати

Тиаго Агустин Тиранте запази самообладание във влажните условия на турнира в Синсинати и постигна най-голямата победа в кариерата си срещу изпитващия физически затруднения Новак Джокович.

25-годишният аржентинец спечели с 2:6, 6:4, 6:4 след оспорвана битка от втория кръг, продължила два часа и 44 минути на турнира от сериите ATP Мастърс на твърда настилка. Тиранте, който пристигна в Синсинати под рекордния в кариерата си №50 в ранглистата на ATP, пое контрола върху мача през втория сет. Тогава Джокович изглежда достигна предела на физическите си възможности в първата си среща след полуфинала на „Уимбълдън“ срещу Яник Синер.

Въпреки че Джокович спаси 13 от 15-те точки за пробив, пред които беше изправен, Тиранте намери начин да преодолее петия в света с постоянна игра и възползване от моментните спадове на съперника. Трикратният шампион в Синсинати изглежда възстанови част от силите си в решаващия сет, но Тиранте стигна до ключов пробив в деветия гейм, след което спечели подаването си на нула, за да подпечата знаменитата победа.

„Мисля, че това е най-голямата победа в кариерата ми“, заяви Тиранте. „Смятам, че свърших наистина добра работа на корта. Успях да овладея много добре нервите си, когато играеш срещу легенда като Новак. Сега изпитвам облекчение, защото напрежението е огромно, когато не успяваш да пробиеш. Имах толкова много точки за пробив, но не ги реализирах. Ключът беше да продължа да вярвам в себе си и в своя екип, а да мисля за всичко останало след мача. Мислех за семейството и приятелите ми, които са в Аржентина и ме гледат. Те са много щастливи да ме наблюдават по телевизията… Намират се в Аржентина, но също така са и в мислите ми.“

С победата си над бившия №1 в света Джокович Тиранте подобри баланса си срещу съперници от топ 10 на четири победи и една загуба. Преди тази година аржентинецът не беше печелил повече от шест мача на ниво ATP Tour в рамките на един сезон, но през 2026 година вече има 23 успеха. Сред тях са победите му над тогавашния №9 Бен Шелтън в Мюнхен през април и над намиращия се тогава на осмото място Тейлър Фриц в Монреал по-рано този месец.

Novak Djokovic falls to his knees during his R2 match in Cincinnati.



During the changeover, Novak appeared to be vomiting before receiving a medical timeout. #cincytennis pic.twitter.com/hHwxVQY5BB — Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2026

Следващото изпитание за Тиранте в Синсинати ще бъде среща от третия кръг със звездата на #NextGenATP Мартин Ландалусе. По-рано испанецът победи поставения под №31 Матео Арналди с 6:4, 4:6, 6:4. Това ще бъде първият двубой между Тиранте и Ландалусе в съперничеството им.

„Увереността, която ми дава моят екип, е ключова. Мисля, че вършим наистина добра работа с психолога ми“, каза Тиранте. „Те ми помагат много и според мен именно това е най-важното през тази година – да вярвам повече в себе си и да слушам екипа си между отделните разигравания. Смятам, че правя правилните неща.“

Първите признаци, че Джокович изпитва физически затруднения, се появиха около средата на първия сет, когато енергията му започна да спада на моменти. Въпреки това 39-годишният сърбин се мобилизира, спечели четири последователни гейма и взе първата част. Битката му с горещината и високата влажност обаче далеч не беше приключила. При свой сервис за 1:1 и равенство във втория сет Джокович поиска физиотерапевт след края на гейма, който в крайна сметка се превърна в близо 18-минутен маратон. Сърбинът отрази четири точки за пробив и все пак спечели подаването си, след което по време на почивката премина продължителен преглед от лекаря на турнира.

Джокович продължи да изглежда измъчен, но се бореше достойно през голяма част от втория сет. Той обаче не успя да попречи на Тиранте да осъществи първия си пробив в мача в седмия гейм. Скоро след това аржентинецът затвори сета и вкара срещата в решаваща част, в която продължи да бъде равностоен на Джокович, дори когато сърбинът започна да показва проблясъци от обичайната си форма.

Както неведнъж се случи в двубоя, Джокович отрази три точки за пробив при свой сервис за 4:4 в третия сет. При четвъртата обаче вече не успя да спре Тиранте. Аржентинецът не показа почти никакво напрежение при затварянето на мача и отстрани рекордьора с 40 титли от турнирите Мастърс.

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Снимки: Gettyimages