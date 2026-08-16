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  3. Даря Варфоломеев вече има 14 световни титли в кариерата си

Даря Варфоломеев вече има 14 световни титли в кариерата си

  • 16 авг 2026 | 23:30
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Даря Варфоломеев вече има 14 световни титли в кариерата си

Голямата звезда на домакините Даря Варфоломеев вече има 14 световни титли в кариерата си и общо 20 медала, след като завоюва три златни едно бронзово отличие пред родна публика на шампионата на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Варфоломеев добави злато на обръч и лента в последния ден във "Фестхале", добавяйки още една титла към титлата си в многобоя, която завоюва в петък. На финала на обръч тя взе бронз.

„Днес се чувствах наистина уверена на килима, независимо с кой уред играех. Чувствах, че мога да го направя. С всички зрители зад гърба си и с моя невероятен екип“, каза трикратната световна шампионка след състезанието.

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„Радвам се, че първенството завърши по този начин. Дадох всичко от себе си и имаше някои наистина силни изпълнения. Чувствах се добре, защото вече бях играла съчетанията два пъти пред тази публика. Бях в добро настроение и уверена, че ще успея“, добави тя.

В последния финал с лента Варфоломеев победи българката Стилияна Николова с 0.050 точки, за да вземе титлата.

„През първите няколко дни ми беше трудно да стъпя на килима. Тогава се тревожех за всичко, бях много нервна. През последните няколко дни се чувствах наистина добре, представих се добре и съм много доволна. Като цяло, напрежението на това домашно Световно първенство, естествено, беше по-голямо, включително напрежението, което оказвах върху себе си. Искаш да дадеш всичко от себе си, искаш да чуеш германския химн пред цялата тази публика“, коментира още германката.

Варфоломеев стана шестата в света абсолютна световна шампионка след българките Мария Гигова и Мария Петрова, и рускините Евгения Канаева, Яна Кудрявцева и Дина Аверина.

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