Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Шумните фенове във Франкфурт объркаха Даря Варфоломеев на Световното

Шумните фенове във Франкфурт объркаха Даря Варфоломеев на Световното

  • 12 авг 2026 | 20:21
  • 135
  • 0
Шумните фенове във Франкфурт объркаха Даря Варфоломеев на Световното

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев е една от големите звезди, която феновете дойдоха да видят във франкфуртската зала „Фестхале“, и тя не разочарова в първия ден на Световното първенство по художествена гимнастика. Носителката на 11 медала от шампионати на планетата се изкачи на върха в общото класиране с 29.250 за съчетанието си с обръч и 29.700 на топка. Всичко това беше въпреки фалстарт с обръч, когато тя започна изпълнението си преди да стартира музиката.

„Беше много шумно, което е чудесно заради атмосферата, но чух шум, подобен на началната нота. Не знаех дали да започна или да напусна килима. Когато музиката спря, осъзнах, че нещо се е объркало. Разбира се, беше много трудно, защото не знаех какво да правя. Но като цяло съм доволна от представянето си. Вече е зад гърба ми и очаквам с нетърпение утрешния ден“, каза представителката на домакините.

Зад нея в общото класиране на квалификациите за многобоя е София Рафаели (Италия), която демонстрира защо е настоящата световна шампионка по обръч, постигайки най-високия резултат за деня - 30.100.

„Много съм доволна от обръча, но това е едва първият ден, така че трябва да остана фокусирана и да работя за утре и вдругиден. Щастлива съм, но се опитвам да запазя спокойствие. Не очаквах толкова много фенове с италиански знамена да бъдат тук в първия ден. Вложих много енергия и ентусиазъм в изпълнението си“, заяви италианката.

Сребърната медалистка в многобоя за 2025-а Стилияна Николова (България), се състезаваше в група D веднага след Рафаели и в момента е на трето място в генералното класиране.

Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното
Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

„Атмосферата е фантастична, залата е препълнена с хора и съм благодарна, че дойдоха да ни подкрепят“, каза българката, която събра общо 56 900 точки.

Трите фаворитки за медалите не бяха единствените, посрещнати с шумни аплодисменти от публиката. Огромна група украински фенове подкрепяха Полина Карика и Таисия Онофричук, които бяха същата група. Когато напуснаха терена, те бяха посрещнати с дъжд от плюшени играчки.

„Много се радвам на всички подаръци от феновете. Чувствам се невероятно, че ме подкрепят и ми подаряват тези играчки. Държа ги и у дома. Имам специално място, където ги подреждам. Винаги съм толкова щастлива, когато този вид подкрепа не е просто аплодисменти или атмосфера, а истинско насърчение. Наистина е хубаво. А това са страхотни подаръци“, каза Карика.

Испанката Алба Баутиста откри следобедната сесия. Трибуните, изпълнени с близо 3300 зрители, голяма част от тях, развяващи испански знамена.

„Атмосферата тук във Франкфурт е невероятна. Имаше толкова много испански привърженици и това да съм толкова близо до тях в най-важния момент от сезона е нещо, което наистина ми харесва. Испанската публика е известна с ентусиазма си и аплодира всички. Аз съм фокусирана върху музиката си, но феновете винаги ни дават допълнителен тласък. Много съм благодарна за това“, каза опитната гимнастичка.

16-годишната Таля Елхаят от Сирия дебютира на Световното първенство. След двете си съчетания тя каза: „Бях много нервна, когато стъпих на състезателния килим. Но публиката беше фантастична и ме аплодираше, дори когато направих грешка.“

Илина Соколовска не само отпразнува дебюта си на Световното първенство във Франкфурт, но и 20-ия си рожден ден. Гимнастичката от Република Северна Македония, която е родена в Билефелд, чу „Честит рожден ден“ от трибуните.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Гимнастика

Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

  • 12 авг 2026 | 17:15
  • 4845
  • 0
Йордан Александров и Кевин Пенев: България има шанс за топ 13 в Загреб

Йордан Александров и Кевин Пенев: България има шанс за топ 13 в Загреб

  • 12 авг 2026 | 17:07
  • 725
  • 0
Българските гимнастици с амбиции за финали и по-предно класиране на Европейското първенство в Загреб

Българските гимнастици с амбиции за финали и по-предно класиране на Европейското първенство в Загреб

  • 12 авг 2026 | 16:15
  • 384
  • 0
Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите на откриването на Световното по художествена гимнастика

Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите на откриването на Световното по художествена гимнастика

  • 12 авг 2026 | 15:06
  • 1189
  • 0
Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт

Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт

  • 12 авг 2026 | 12:29
  • 2778
  • 0
Във Франкфурт текат последни приготовления преди началото на Световното първенство по художествена гимнастика

Във Франкфурт текат последни приготовления преди началото на Световното първенство по художествена гимнастика

  • 12 авг 2026 | 01:51
  • 1081
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Следете битката за Суперкупата на Гърция! Мачът е много интересен за "сини" и "червени" фенове

Следете битката за Суперкупата на Гърция! Мачът е много интересен за "сини" и "червени" фенове

  • 12 авг 2026 | 20:01
  • 7803
  • 22
Отложиха Славия - Левски

Отложиха Славия - Левски

  • 12 авг 2026 | 13:40
  • 31382
  • 133
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 71901
  • 153
Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

  • 12 авг 2026 | 12:20
  • 36347
  • 60
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 24404
  • 26
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 48412
  • 75