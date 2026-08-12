Шумните фенове във Франкфурт объркаха Даря Варфоломеев на Световното

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев е една от големите звезди, която феновете дойдоха да видят във франкфуртската зала „Фестхале“, и тя не разочарова в първия ден на Световното първенство по художествена гимнастика. Носителката на 11 медала от шампионати на планетата се изкачи на върха в общото класиране с 29.250 за съчетанието си с обръч и 29.700 на топка. Всичко това беше въпреки фалстарт с обръч, когато тя започна изпълнението си преди да стартира музиката.

„Беше много шумно, което е чудесно заради атмосферата, но чух шум, подобен на началната нота. Не знаех дали да започна или да напусна килима. Когато музиката спря, осъзнах, че нещо се е объркало. Разбира се, беше много трудно, защото не знаех какво да правя. Но като цяло съм доволна от представянето си. Вече е зад гърба ми и очаквам с нетърпение утрешния ден“, каза представителката на домакините.

Зад нея в общото класиране на квалификациите за многобоя е София Рафаели (Италия), която демонстрира защо е настоящата световна шампионка по обръч, постигайки най-високия резултат за деня - 30.100.

POV: You came to watch #Rhythmic #Gymnastics and ended up at a dance party🕺😂



Daniela Pico 🇪🇸 had the crowd moving with her Gloria routine! 💃#Frankfurt2026 #WorldGymnastics pic.twitter.com/4QeoV8bEm0 — World Gymnastics (@gymnastics) August 12, 2026

„Много съм доволна от обръча, но това е едва първият ден, така че трябва да остана фокусирана и да работя за утре и вдругиден. Щастлива съм, но се опитвам да запазя спокойствие. Не очаквах толкова много фенове с италиански знамена да бъдат тук в първия ден. Вложих много енергия и ентусиазъм в изпълнението си“, заяви италианката.

Сребърната медалистка в многобоя за 2025-а Стилияна Николова (България), се състезаваше в група D веднага след Рафаели и в момента е на трето място в генералното класиране.

Стилияна Николова втора на обръч, трета в квалификациите на многобоя на Световното

„Атмосферата е фантастична, залата е препълнена с хора и съм благодарна, че дойдоха да ни подкрепят“, каза българката, която събра общо 56 900 точки.

Трите фаворитки за медалите не бяха единствените, посрещнати с шумни аплодисменти от публиката. Огромна група украински фенове подкрепяха Полина Карика и Таисия Онофричук, които бяха същата група. Когато напуснаха терена, те бяха посрещнати с дъжд от плюшени играчки.

„Много се радвам на всички подаръци от феновете. Чувствам се невероятно, че ме подкрепят и ми подаряват тези играчки. Държа ги и у дома. Имам специално място, където ги подреждам. Винаги съм толкова щастлива, когато този вид подкрепа не е просто аплодисменти или атмосфера, а истинско насърчение. Наистина е хубаво. А това са страхотни подаръци“, каза Карика.

Испанката Алба Баутиста откри следобедната сесия. Трибуните, изпълнени с близо 3300 зрители, голяма част от тях, развяващи испански знамена.

„Атмосферата тук във Франкфурт е невероятна. Имаше толкова много испански привърженици и това да съм толкова близо до тях в най-важния момент от сезона е нещо, което наистина ми харесва. Испанската публика е известна с ентусиазма си и аплодира всички. Аз съм фокусирана върху музиката си, но феновете винаги ни дават допълнителен тласък. Много съм благодарна за това“, каза опитната гимнастичка.

16-годишната Таля Елхаят от Сирия дебютира на Световното първенство. След двете си съчетания тя каза: „Бях много нервна, когато стъпих на състезателния килим. Но публиката беше фантастична и ме аплодираше, дори когато направих грешка.“

A birthday on qualification day? Now THAT’S a way to start #Frankfurt2026 Worlds! 🔥🎀



Happy birthday, Ilina Sokolovska! 🎂🥳



Hope you have an unforgettable one! 🤩#Rhythmic #WorldGymnastics #Gymnastics pic.twitter.com/BBk1EnNUPF — World Gymnastics (@gymnastics) August 12, 2026

Илина Соколовска не само отпразнува дебюта си на Световното първенство във Франкфурт, но и 20-ия си рожден ден. Гимнастичката от Република Северна Македония, която е родена в Билефелд, чу „Честит рожден ден“ от трибуните.

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Снимки: Gettyimages