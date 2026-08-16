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  3. Баскетболните националки до 16 години загубиха и от Чехия на Европейското първенство

Баскетболните националки до 16 години загубиха и от Чехия на Европейското първенство

  • 16 авг 2026 | 23:24
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Баскетболните националки до 16 години загубиха и от Чехия на Европейското първенство

Националния отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години загуби от Чехия с 63:94 (20:21, 16:29, 14:21, 13:23) в Питещ в третия си мач от група "С" на Европейското първенство в дивизия "А", което се провежда в Румъния и ще продължи до 22 август.

Поражението бе трето поредно за българките, които приключиха груповата фаза с актив 0-3 и заеха последно място в класирането.

Като четвърти в групата си, баскетболистките на България ще играят в следващия си двубой на първенството срещу лидера в група "D" Словения, който записа три успех до момента. Двубоят ще се проведе на 18 август.

Националките до 16 години загубиха от Полша
Националките до 16 години загубиха от Полша

Националките успяха да се противопоставят по-сериозно на чехкините през първото полувреме, като във втората част за кратко поеха водачеството. На почивката България обаче изоставаше с 36:50. През второто полувреме тимът на Чехия демонстрира превъзходство и след 30 минути игра водеше със 71:50, а най-голямата разлика достигна 35 точки.

Кармен Георгиева и Анелия Йорданова бяха най-резултатни за българския състав с по 16 точки. Йорданова овладя и 6 борби.

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