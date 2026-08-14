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  3. Националките до 16 години загубиха от Полша

Националките до 16 години загубиха от Полша

  • 14 авг 2026 | 17:34
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Националките до 16 години загубиха от Полша

Националния отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години отстъпи пред Полша с 52:80 (10:18, 18:18, 15:20, 9:24) в първия си мач от група "С" на Европейското първенство в дивизия "А". Турнирът се провежда в в Питещ (Румъния) и ще продължи до 22 август.

В събота (14 август) българките ще се изправят срещу Испания от 15:30 часа, а в неделя (16 август) от 20:30 часа предстои срещата с Чехия.

Тимът на Полша пое инициативата от началото на двубоя, но националките опитваха да се държат близо до противника. На почивката България изоставаше с 28:36, а след 30 минути игра резултатът бе 56:43 в полза на полякините. В последната четвърт обаче родните баскетболистки не успяха да се противопоставят на Полша, чийто отбор увеличи преднината си.

Кармен Георгиева реализира 18 точки и 6 борби за българския тим, а Виктория Зелкова завърши с 13 точки и 2 борби.

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