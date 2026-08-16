Весела Димитрова: Много съм доволна от момичетата

Старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова заяви, че е щастлива и много доволна от спечелените два бронзови медала на финалите на отделните уреди на Световното първенство във Франкфурт.

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"Аз съм много доволна от момичетата, защото наистина те преминаха през доста трудности, за да стигнат до тези два медала от Световно първенство. И наистина вярвам в тях, че ще подобрят все още представянията си, класирането си и изобщо всичко. Въобще много съм щастлива", каза Димитрова след надпреварата.



"Мисля, че те вече направиха първите две крачки към това да стоят като отбор. В този колектив работят много добре, спокойни са, имат си доверие една на друга. Малките приемат с уважение опита от по-големите, напътстват се, вслушват се една в друга, така че мисля, че сме на правилния път", подчерта тя и коментира конкуренцията.

Втори бронз за ансамбъла на Световното!

"Испания и Бразилия бяха доста сигурни през целия сезон. На нас точно това ни липсваше - именно тази несигурност в представянията ни на Световни купи и на Европейското допринесе до бронзовите медали. Нашите съчетания са абсолютно толкова сложни, колкото и техните. На трудност получаваме почти едни и същи оценки, но оценката за артистичност и изпълнение при нас беше по-ниска заради това, че може би не бяхме толкова стабилни. Сега момичетата ще натрупат увереност и самочувствие. Много се надявам да се представят още по-добре на следващите квалификации. Просто се изисква много работа, отдаденост в залата и само това трябва да им е фокусът – игра без грешка и хубави съчетания през новия сезон. Да са здрави и умни", каза треньорката и допълни относно композициите:



"Ще преценя дали ще сменим и двете съчетания, но със сигурност ще има смяна поне на едното. Трябва да сме много подготвени за голямата квалификация, така че ще обмислим нещата сериозно", завърши Димитрова.

Снимки: БФХГ

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