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Весела Димитрова: Много съм доволна от момичетата

  • 16 авг 2026 | 18:29
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Весела Димитрова: Много съм доволна от момичетата

Старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова заяви, че е щастлива и много доволна от спечелените два бронзови медала на финалите на отделните уреди на Световното първенство във Франкфурт.

Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на пет топки
Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на пет топки

"Аз съм много доволна от момичетата, защото наистина те преминаха през доста трудности, за да стигнат до тези два медала от Световно първенство. И наистина вярвам в тях, че ще подобрят все още представянията си, класирането си и изобщо всичко. Въобще много съм щастлива", каза Димитрова след надпреварата.

"Мисля, че те вече направиха първите две крачки към това да стоят като отбор. В този колектив работят много добре, спокойни са, имат си доверие една на друга. Малките приемат с уважение опита от по-големите, напътстват се, вслушват се една в друга, така че мисля, че сме на правилния път", подчерта тя и коментира конкуренцията.

Втори бронз за ансамбъла на Световното!
Втори бронз за ансамбъла на Световното!

"Испания и Бразилия бяха доста сигурни през целия сезон. На нас точно това ни липсваше - именно тази несигурност в представянията ни на Световни купи и на Европейското допринесе до бронзовите медали. Нашите съчетания са абсолютно толкова сложни, колкото и техните. На трудност получаваме почти едни и същи оценки, но оценката за артистичност и изпълнение при нас беше по-ниска заради това, че може би не бяхме толкова стабилни. Сега момичетата ще натрупат увереност и самочувствие. Много се надявам да се представят още по-добре на следващите квалификации. Просто се изисква много работа, отдаденост в залата и само това трябва да им е фокусът – игра без грешка и хубави съчетания през новия сезон. Да са здрави и умни", каза треньорката и допълни относно композициите:

"Ще преценя дали ще сменим и двете съчетания, но със сигурност ще има смяна поне на едното. Трябва да сме много подготвени за голямата квалификация, така че ще обмислим нещата сериозно", завърши Димитрова.

Снимки: БФХГ

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