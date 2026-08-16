Състезателките от националния ансамбъл: Радваме се, че успяхме да покажем много добре и двете композиции

Състезателките от националния ансамбъл на България заявиха, че доволни от представянето си на финалите на отделните уреди на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт, но им предстои още много работа.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова взеха бронзови медали на пет топки и на три обръча/два чифта бухалки. В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова се класираха шести.

Ансамбълът на България спечели бронзовите медали на пет топки

"Изпитваме едно огромно щастие. Усмивките на лицата ни го показват. Както госпожата каза, те са доволни от нас, ние сме доволни от себе си. Оттук нататък продължаваме по същия път", заяви Магдалина Миневска.

"Днес се чувствахме много по-уверени и много по-сплотени на килима, чувствахме се много добре", добави Емилия Обретенова.

"Огромна отговорност е, но със сигурност не ми повлия това и се опитах да не го мисля по този начин, че ми е първо Световно първенство", коментира Магдалена Вълкова.

Втори бронз за ансамбъла на Световното!

"Нещото, което си казваме нека си остане нашата тайна. Радваме се, че успяхме да покажем много добре и двете композиции. Времето е пред нас, имаме много работа, която трябва да свършим за следващото първенство", допълни Рейчъл Стоянов, която се завърна в състава след контузия.

"Имаме малко почивката, след което започваме да се подготвяме за новия сезон. Госпожата ще прецени къде трябва да работим повече", заяви Рая Божилова.

Весела Димитрова: Много съм доволна от момичетата

"Чувствам се изключително удовлетворена от добре свършената работа. Продължаваме да гледаме напред, защото нищо още не е свършило, нито е започнало", каза Маргарита Василева.

"Искаме да благодарим на феновете за цялата подкрепа и да знаят, че без тях нямаше да успеем", завърши Рейчъл Стоянов.

Снимки: БФХГ

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