Елена Рибакина и Мира Андреева се класираха за третия кръг в Синсинати

Втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WTA 1000 в Синсинати (САЩ). В среща от втория кръг Рибакина се наложи над Тейлър Таунсенд (САЩ) с 6:3, 6:4 в мач, продължил час и 19 минути.

Казахстанката започна убедително, поведе последователно с 3:0 и 5:3 и взе първия сет с 6:3, а във втората част изоставаше с 3:4, но спечели следващите три гейма, за да ликува при 6:4. Следващата противничка на действащата шампионка от Откритото първенство на Австралия ще бъде Магдалена Фрех от Полша.

Петата в схемата рускиня Мира Андреева също продължава напред в турнира при дамите в Синсинати след категоричен успех над Олександра Олиникова (Украйна) с 6:1, 6:0 само за 65 минути игра.

В третия кръг 19-годишната Андреева, която спечели титлата на Откритото първенство на Франция по-рано тази година, ще се изправи срещу победителката от мача между 32-ата поставена Джанис Тиен (Индонезия) и представителката на Швейцария Виктория Голубич.

Wasting no time ⏰



Mirra Andreeva drops just one game on her way to defeating Oliynykova in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/XaqCNsNDbL — wta (@WTA) August 16, 2026

Чехкинята Сара Бейлек отстрани сънародничката си и 23-а в схемата Барбора Крейчикова със 7:6(5), 6:4 за час и 51 минути игра и очаква сблъсък срещу победителката от двубоя между рускините Анна Блинкова и 16-ата поставена Екатерина Александрова.

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Снимки: Gettyimages