Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА помете Ботев (Враца), българите блестят, нападателите не спират - на живо след 5:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елена Рибакина и Мира Андреева се класираха за третия кръг в Синсинати

Елена Рибакина и Мира Андреева се класираха за третия кръг в Синсинати

  • 16 авг 2026 | 20:22
  • 466
  • 0
Елена Рибакина и Мира Андреева се класираха за третия кръг в Синсинати

Втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WTA 1000 в Синсинати (САЩ). В среща от втория кръг Рибакина се наложи над Тейлър Таунсенд (САЩ) с 6:3, 6:4 в мач, продължил час и 19 минути.

Казахстанката започна убедително, поведе последователно с 3:0 и 5:3 и взе първия сет с 6:3, а във втората част изоставаше с 3:4, но спечели следващите три гейма, за да ликува при 6:4. Следващата противничка на действащата шампионка от Откритото първенство на Австралия ще бъде Магдалена Фрех от Полша.

Петата в схемата рускиня Мира Андреева също продължава напред в турнира при дамите в Синсинати след категоричен успех над Олександра Олиникова (Украйна) с 6:1, 6:0 само за 65 минути игра.

В третия кръг 19-годишната Андреева, която спечели титлата на Откритото първенство на Франция по-рано тази година, ще се изправи срещу победителката от мача между 32-ата поставена Джанис Тиен (Индонезия) и представителката на Швейцария Виктория Голубич.

Чехкинята Сара Бейлек отстрани сънародничката си и 23-а в схемата Барбора Крейчикова със 7:6(5), 6:4 за час и 51 минути игра и очаква сблъсък срещу победителката от двубоя между рускините Анна Блинкова и 16-ата поставена Екатерина Александрова.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Линда Носкова все още не може да повярва, че е триумфирала на "Уимбълдън"

Линда Носкова все още не може да повярва, че е триумфирала на "Уимбълдън"

  • 16 авг 2026 | 16:48
  • 1653
  • 0
Росица Денчева вече е втора ракета на България

Росица Денчева вече е втора ракета на България

  • 16 авг 2026 | 13:58
  • 1291
  • 0
Джокович: Измъчвам се през последните няколко години

Джокович: Измъчвам се през последните няколко години

  • 16 авг 2026 | 11:59
  • 2633
  • 1
Андрея Глушкова стана шампионка на двойки на турнир от World Tennis Tour Juniors

Андрея Глушкова стана шампионка на двойки на турнир от World Tennis Tour Juniors

  • 16 авг 2026 | 11:10
  • 931
  • 0
Джокович не издържа физически в Синсинати

Джокович не издържа физически в Синсинати

  • 16 авг 2026 | 10:26
  • 11025
  • 5
Александър Зверев победи Камерън Нори в Синсинати

Александър Зверев победи Камерън Нори в Синсинати

  • 16 авг 2026 | 09:45
  • 969
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 1:0 Дунав, бърз гол за домакините, японците гледат мача на живо

Локомотив (Пловдив) 1:0 Дунав, бърз гол за домакините, японците гледат мача на живо

  • 16 авг 2026 | 21:15
  • 9647
  • 2
Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

  • 16 авг 2026 | 20:54
  • 79855
  • 262
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 25004
  • 33
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 818
  • 0
Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

  • 16 авг 2026 | 18:55
  • 37713
  • 89
Съставите на Ланс и ПСЖ, парижани преследват още една суперкупа

Съставите на Ланс и ПСЖ, парижани преследват още една суперкупа

  • 16 авг 2026 | 21:02
  • 1413
  • 0