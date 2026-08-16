Росица Денчева вече е втора ракета на България

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева записа впечатляващо представяне на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара. 19-годишната българка завърши надпреварата с титла на двойки и финал на сингъл, а от утре ще бъде и втора ракета на България при жените.

Денчева отстъпи във финала на сингъл с 0:6, 6:7(4) пред третата поставена и номер 219 в световната ранглиста представителка на домакините Миа Ристич. Срещата продължи 1 час и 38 минути.

Българката не започна по най-добрия начин и загуби първия сет с 0:6 за 32 минути. Денчева обаче показа характер и значително подобри играта си във втората част. Роси поведе с 5:2 и два пробива, но при този резултат пропусна три сетбола. Ристич успя да се върне в мача и стигна до 6:5. Денчева не се предаде, изравни за 6:6 и изпрати сета в тайбрек. В него представителката на домакините се наложи със 7:4 точки.

Въпреки поражението на финала, Росица Денчева показа страхотно представяне през цялата седмица. Преди днешния мач българката записа девет поредни победи на сингъл, като през миналия месец спечели титлата на турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд 35 хиляди долара.

Със страхотното си представяне в Куршумлийска Баня Денчева ще направи сериозен скок в световната ранглиста. Българката ще се изкачи до номер 305 в света, а от следващото обновяване на ранглистата ще бъде втора ракета на България при жените.

Успешната седмица за Роси завърши с трофей в надпреварата на двойки. Вчера тя триумфира с титлата в тандем с Варвара Паншина (Русия). Двете спечелиха финала с 6:4, 7:5 срещу вторите поставени Шуо Фън и Зонгю Ли от Китай.

Това е втора титла на двойки за Денчева от турнири за жени от веригата ITF World Tennis Tour.

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