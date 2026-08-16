Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева вече е втора ракета на България

Росица Денчева вече е втора ракета на България

  • 16 авг 2026 | 13:58
  • 556
  • 0
Росица Денчева вече е втора ракета на България

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева записа впечатляващо представяне на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара. 19-годишната българка завърши надпреварата с титла на двойки и финал на сингъл, а от утре ще бъде и втора ракета на България при жените.

Денчева отстъпи във финала на сингъл с 0:6, 6:7(4) пред третата поставена и номер 219 в световната ранглиста представителка на домакините Миа Ристич. Срещата продължи 1 час и 38 минути.

Българката не започна по най-добрия начин и загуби първия сет с 0:6 за 32 минути. Денчева обаче показа характер и значително подобри играта си във втората част. Роси поведе с 5:2 и два пробива, но при този резултат пропусна три сетбола. Ристич успя да се върне в мача и стигна до 6:5. Денчева не се предаде, изравни за 6:6 и изпрати сета в тайбрек. В него представителката на домакините се наложи със 7:4 точки.

Въпреки поражението на финала, Росица Денчева показа страхотно представяне през цялата седмица. Преди днешния мач българката записа девет поредни победи на сингъл, като през миналия месец спечели титлата на турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд 35 хиляди долара.

Със страхотното си представяне в Куршумлийска Баня Денчева ще направи сериозен скок в световната ранглиста. Българката ще се изкачи до номер 305 в света, а от следващото обновяване на ранглистата ще бъде втора ракета на България при жените.

Успешната седмица за Роси завърши с трофей в надпреварата на двойки. Вчера тя триумфира с титлата в тандем с Варвара Паншина (Русия). Двете спечелиха финала с 6:4, 7:5 срещу вторите поставени Шуо Фън и Зонгю Ли от Китай.

Това е втора титла на двойки за Денчева от турнири за жени от веригата ITF World Tennis Tour.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Джокович не издържа физически в Синсинати

Джокович не издържа физически в Синсинати

  • 16 авг 2026 | 10:26
  • 6917
  • 5
Александър Зверев победи Камерън Нори в Синсинати

Александър Зверев победи Камерън Нори в Синсинати

  • 16 авг 2026 | 09:45
  • 759
  • 0
Росица Денчева стана шампионка на двойки в Куршумлийска баня

Росица Денчева стана шампионка на двойки в Куршумлийска баня

  • 15 авг 2026 | 18:19
  • 1549
  • 1
Трофеи за Мая Мичева и Рая Маркова на турнири до 16 години

Трофеи за Мая Мичева и Рая Маркова на турнири до 16 години

  • 15 авг 2026 | 15:46
  • 1211
  • 0
Росица Денчева на финал в Сърбия

Росица Денчева на финал в Сърбия

  • 15 авг 2026 | 14:14
  • 972
  • 1
Бургас ще приеме официалните европейски плейофи за турнира Junior Orange Bowl 2026

Бургас ще приеме официалните европейски плейофи за турнира Junior Orange Bowl 2026

  • 15 авг 2026 | 14:03
  • 462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

  • 16 авг 2026 | 15:00
  • 3537
  • 8
УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

  • 16 авг 2026 | 14:10
  • 10496
  • 15
Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
  • 16738
  • 103
Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

  • 16 авг 2026 | 07:45
  • 6974
  • 18
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 4931
  • 0
Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

  • 16 авг 2026 | 05:57
  • 26509
  • 23