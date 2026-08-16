Линда Носкова все още не може да повярва, че е триумфирала на "Уимбълдън"

Линда Носкова все още не може да повярва, че е спечелила титлата от "Уимбълдън" това лято. Чешката тенисистка се завърна на корта с победа 6:3, 6:3 срещу британката Кейти Болтър на турнира УТА1000 в Синсинати (САЩ), като това беше първи двубой за Носкова след триумфа й на тревата в Лондон.

"Винаги е трудно да започнеш мач, когато не спечелиш сервиса си. Кейти е страхотна състезателка и знаех, че ще бъде доста трудно. Трябваше да намеря ритъма и моята игра. Все още не съм осъзнала 100 процента какво се случи през последните няколко седмици. Всичко си е все същото. Това все още е тенис, кортът е все същият. Нищо не се е променило. Трябваше да се върна и да започна отначало, сякаш нищо не се е случило", заяви 21-годишната Носкова, цитирана от официалния сайт на женската тенис асоциация.

Носкова ще играе срещу Клара Таусон в третия кръг на турнира в Синсинати.

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