Джокович: Измъчвам се през последните няколко години

Новак Джокович заяви, че здравословен проблем, изострен от горещината и високата влажност в Охайо, е причинил затрудненията му при загубата във втория кръг на Cincinnati Open в събота.

Тиаго Агустин Тиранте поднесе изненадата срещу бившия №1 в ранглистата на PIF ATP след тежка физическа битка на турнира от сериите ATP Masters 1000 на твърда настилка. Джокович започна добре мача, но около средата на първия сет видимо започна да изпитва физически затруднения и в крайна сметка загуби с 6:2, 4:6, 4:6.

„Поздравления за съперника ми“, заяви Джокович пред медиите след поражението си от заемащия 50-о място в света Тиранте. „Определено не беше приятен мач за мен заради начина, по който се чувствах. Не ми се случва за първи път и предполагам, че няма да е последният, но положението е такова, каквото е.“

Джокович не издържа физически в Синсинати

Джокович беше попитан дали затрудненията му се дължат единствено на необходимостта да се приспособи към тежките условия в първия си мач след „Уимбълдън“ в началото на юли. Трикратният шампион в Синсинати обаче уточни, че става въпрос за хроничен проблем, с който се бори от известно време.

„Просто имам здравословно състояние, което ме измъчва през последните няколко години“, обясни 39-годишният сърбин. „То предизвиква много проблеми, особено когато времето е горещо и влажността е висока. Очаквах, че ще бъде влажно, но има и други фактори – нервите и всичко останало, свързано с мача, които влошават състоянието. Именно това се случи.“

Въпреки поражението в събота Джокович продължава да има впечатляващ баланс от 45 победи и 13 загуби в Синсинати според Infosys ATP Win/Loss Index. Трикратният шампион призна, че не е сигурен дали отново ще участва в турнира в Lindner Family Tennis Center.

„Искрено се надявам, но за съжаление изглежда по-вероятно това да не се случи“, заяви сърбинът. „Нека все пак видим какво ще донесе бъдещето.“

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