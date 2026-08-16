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  3. Баскетболният национал Константин Костадинов се насочва към американското колежанско първенство

Баскетболният национал Константин Костадинов се насочва към американското колежанско първенство

  • 16 авг 2026 | 18:23
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Баскетболният национал Константин Костадинов се насочва към американското колежанско първенство

Баскетболният национал Константин Костадинов ще продължи кариерата си в САЩ.

23-годишният българин ще бъде част от състава на Мисисипи Стейт Булдогс в Първа дивизия на колежанския шампионат.

През 2025/2026 крилото игра за испанските Тенерифе и Андора, като през последния сезон в испанския елит при мъжете записа средно по 4.4 точки и 2.6 борби в общо 24 мача.

Преди това Костадинов премина през школата на Реал Мадрид, а след това премина през отборите на Палмер Палма, Паленсия и Аликанте.

За последно Константин Костадинов игра за мъжкия национален отбор на България в първия етап на предквалификациите за Евробаскет 2029.

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Снимки: Sportal.bg

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