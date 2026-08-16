Димитър Трендафилов: Адмирации за съперника и младите ни футболисти

Бенковски (Исперих) отнесе Ендже (Царев брод, Област Шумен) с 9:0. Срещата е от първия квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Бенковски вкара девет пъти за купата на АФЛ

Димитър Трендафилов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт

„Първо благодаря на момчетата от Ендже (Царев брод) за коректното поведение в двубоя. Стана наистина коректен мач, което беше най-важно. За нас двубоят бе по-скоро с характер на добра проверка преди началото на сезона. Хубавото е, че в мача влязоха доста млади и местни момчета, които играха по едно полувреме. Много съм доволен от тях, стараят се по време на тренировките, така че със сигурност ще получат шанс по време на сезона. Но трябва да бъдем наясно, че едно са контролите, а съвсем друго предстоящите официални срещи, в които преследваме резултати. Така че имаме последни десетина дни да се подготвим и започваме първенството“.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

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