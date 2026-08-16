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Американец ще облече националния екип на Република Северна Македония

  • 16 авг 2026 | 17:14
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Американец ще облече националния екип на Република Северна Македония

Американският център Моузес Райт ще облече националния екип на Република Северна Македония в предстоящите предквалификации за Евробаскет 2029.

27-годишният бивш баскетболист на Олимпиакос наскоро получи паспорт, слагайки край на предишните си планове, при които бе близо до кипърско гражданство.

Държавният тим на Северна Македония е в група именно с Кипър и Австрия във втория етап на предквалификациите. За македонците предстои гостуване на Австрия на 30 август,

Новите ангажименти на Райт промениха графика за включването му в подготовката на клубния му отбор - Армани Олимпия Милано, като от италианския отбор вече обявиха, че центърът ще пропусне първите тренировки за сезон 2026/2027.

В наближаващия прозорец на ФИБА Моузес Райт ще играе под ръководството на испанеца Хосеп Мария Берокал, който в момента е селекционер на Република Северна Македония.

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