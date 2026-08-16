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Носители на 15 олимпийски медала ще се боксират в София!

  • 16 авг 2026 | 15:39
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Носители на 15 олимпийски медала ще се боксират в София!

Точно един месец остава до началото на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Столицата ще приеме елита на Стария континент от 15 до 26 септември, а работата по организацията на най-големия турнир на European boxing върви с пълна сила. Родните боксьори навлязоха в решителен етап на своята подготовка, а с всеки изминал ден вълнението и напрежението се покачват.

През следващия месец в столицата ще пристигнат някои от най-големите имена от боксовата сцена на Европа. Сред тях личат носители на впечатляващите 15 медала от Олимпийските игри в Токио 2020 и Париж 2024. В това число и българският национал Хавиер Ибаниес, който зае трето място на почетната стълбичка във френската столица преди две години.

На ринга в "Асикс Арена" ще се качат и две олимпийски шампионки. Голямата звезда е Кели Харингтън. Ирландката е двукратна златна медалистка при 60-килограмовите от Токио и Париж. Като олимпийска шампионка в София ще пристигне и туркинята Бусеназ Сюрменели (70 кг).

Феновете на бокса могат да видят на живо и петима олимпийски вицешампиони, носители на общо 6 отличия. Сред тях са французинът Билал Бенама (55 кг), туркините Бусе Чакъроглу (54 кг, двукратна сребърна медалистка) и Хатиче Акбаш (51 кг), испанецът Аюб Гадфа (+90 кг) и полякинята Юлия Шеремета (57 кг).

На сцената ще излязат и още шестима бронзови медалисти, сред които и българският представител Хавиер Ибаниес (55 кг). Тук ще бъдат още французинът Абуду Джамили-Дини (+90 кг), туркинята Есра Йълдъз (57 кг), испанецът Емануел Рейес (90 кг), грузинецът Лаша Гурули (65 кг) и италианката Ирма Теста (57 кг).

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