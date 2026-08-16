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Митко Илиев влиза в битка в Сърбия

  • 16 авг 2026 | 11:47
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Митко Илиев влиза в битка в Сърбия

Митко Илиев ще оглави бойната гала "ARMMADA 19 BY ARENA FIGHT" в сръбския град Вършац. Старозагорецът ще се изправи срещу местния боец Огнен Мичович в двубой до 77 кг. 

Българинът е със статистика от осем победи в тринадесет професионални ММА двубоя, а последната му изява в битка по правилата на смесените бойни изкуства бе през лятото на 2025-а в двубой срещу Георги Валентинов, който завърши с дисквалификация за последния.

Митко Илиев за Sportal.bg: Двубоят с Валентинов е минало, вече обмислям нови предизвикателства
Митко Илиев за Sportal.bg: Двубоят с Валентинов е минало, вече обмислям нови предизвикателства

Мичович е със статистика от три победи в три професионални срещи. Въпреки че притежава върхова игра в стойка, два от трите му успеха са със събмишън.

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