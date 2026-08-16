Главните битки за UFC 333 бяха официално потвърдени

Главните битки за събитието UFC 333 бяха официално потвърдени. Дългоочакваният сблъсък между Александър Волкановски и Мовсар Евлоев ще оглави вечерта, а Пьотр Ян и Мераб Двалишвили ще сложат край на съперничеството си в трети мач помежду им.

От UFC обявиха официално двубоите по време на излъчването на UFC 330 в събота. Защитата на титлата в категория перо на Волкановски срещу Евлоев е определена за основно събитие на галавечерта, която ще се проведе на 24 октомври в „Етихад Арена“ в Абу Даби. Волкановски (28-4) ще се опита да направи втора успешна защита по време на втория си период като шампион, докато Евлоев най-накрая получава своя шанс за титлата след 20 победи в 20 професионални мача.

Ян (20-5) направи може би най-доброто си представяне за 2025 г., когато победи Мераб Двалишвили на UFC 323, за да си върне титлата в категория петел. С този успех той прекъсна серията от 14 поредни победи на Двалишвили и отмъсти за загубата от първата им среща през 2023 г. „Безмилостния“ вече е в серия от четири поредни победи след най-лошия период в кариерата си, когато допусна три последователни загуби, и сега се стреми да сложи точка на съперничеството си с Двалишвили.

От своя страна Двалишвили (21-5) се завръща след заслужена почивка. Той успешно защити пояса си три пъти през 2025 г., преди Ян да осуети опита му да стане първият боец в историята на UFC с четири успешни защити в рамките на една календарна година. Преди тази загуба, седемгодишната му серия без поражение включваше победи над Ян, Жозе Алдо, Шон О'Мали, Хенри Сехудо, Умар Нурмагомедов и Кори Сандхаген.

Други обявени битки от основната карта на събитието включват:

Лоне'ер Кавана срещу Рамазан Темиров

Александър Волков срещу Ризван Куниев

Арнолд Алън срещу Арън Пико.

UFC 333 ще се проведе в „Етихад Арена“ в Абу Даби на 24 октомври.

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