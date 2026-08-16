Тодор Манев: Не сме лош отбор, но ни липсват точки

В Крумовград, едноименния тим надигра отбора на Димитровград с 4:3. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Тодор Манев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Втори успех за Крумовград

“Не знам колко е показателен този резултат, но хубавото е, че момчетата не се предадоха и се бориха до самия край. Показахме характер, не сме лош отбор. Но ни липсват точките. Какво като сме играли добре, когато нямаме точки накрая? И в двата мача до момента имахме своите шансове да вземем поне по точка”.

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