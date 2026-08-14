Тодор Манев: Знаем какво ни очаква в Крумовград

Утре, едноименния тим на Димитровград ще гостува на Крумовград. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Изиграхме добър мач срещу Марица (Милево). Не заслужавахме да го загубим. Случи се обаче. Продължаваме напред. Предстои още по-тежък двубой. Крумовград афишира амбиции за първото място. Стартираха с победа. Срещу нас ще им е първият мач пред феновете им. Не отписваме срещата. Ще излезем да се надиграваме и дано да се представим добре“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.

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