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Живко Бояджиев за загубата в Аксаково

  • 16 авг 2026 | 09:01
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Живко Бояджиев за загубата в Аксаково

В Аксаково, едноименния тим постигна 1:0 над Олимпик (Варна). Срещата е от първия квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

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Живко Бояджиев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

“Стана хубав мач. И двата тима имахме добри положения, но ни вкараха след едно центриране от корнер и това беше всичко. Нямаме чак такива амбиции за купата и използваме срещата като един вид последна контрола преди старта на шампионата, където ще хвърлим много повече усилия. Сега е важно да се стегнем за тежката серия от три двубоя за осем дни в първите три кръга от първенството”.

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