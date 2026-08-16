Живко Бояджиев за загубата в Аксаково

В Аксаково, едноименния тим постигна 1:0 над Олимпик (Варна). Срещата е от първия квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Аксаково елиминира Олимпик (Варна) за купата на АФЛ

Живко Бояджиев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

“Стана хубав мач. И двата тима имахме добри положения, но ни вкараха след едно центриране от корнер и това беше всичко. Нямаме чак такива амбиции за купата и използваме срещата като един вид последна контрола преди старта на шампионата, където ще хвърлим много повече усилия. Сега е важно да се стегнем за тежката серия от три двубоя за осем дни в първите три кръга от първенството”.

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