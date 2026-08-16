Весела Димитрова: Надявахме се за по-добро изиграване, но трябва да сме доволни на това, което момичетата направиха

Старши треньорът на ансамбъла на Весела Димитрова заяви, че момичетата са играли добре на Световното първенство във Франкфурт и призна, че този сезон не е бил успешен за тима.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова завършиха на шесто място в многобоя и се класираха за двата финала на отделните уреди в неделя.

"Планът се променя според ситуацията, но мисля, че смяната на съчетанието беше един от печелившите ни ходове. Тези момичета, които днес играха на Световното първенство са доста добре като усет и като представяне. Съставът е много по-добър, и съчетанията и въобще цялата програма и подготовката на момичетата", каза Димитрова след многобоя.

"Надявахме се, както винаги за по-добро изиграване, но трябва да сме доволни на това, което направиха, тъй като не беше никак успешен този сезон, но те показаха доста израстване в съчетанията и в представянето си", добави тя.

Димитрова заяви, че всичко е възможно на финалите, тъй като България има конкурентни съчетания с другите отбори.

"Ние имаме абсолютно конкурентна трудност с всички останали отбори, плюс-минус една десета е разликата в трудността на всички осем отбора във финалите. Така че всичко е възможно", завърши треньорката.

Момичетата по-рано днес заявиха, че са дали всичко от себе си и продължават да работят, за да бъдат сред най-добрите.

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