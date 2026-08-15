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Състезателките от националния ансамбъл: Конкуренцията е много силна и ние работим усилено, за да сме едни от най-добрите

  • 15 авг 2026 | 18:26
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Състезателките от националния ансамбъл: Конкуренцията е много силна и ние работим усилено, за да сме едни от най-добрите

Състезателките от националния ансамбъл на България заявиха, че са дали всичко от себе си на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова до момента заемат трета позиция в многобоя след първите два от общо три групи в надпреварата.

Българският ансамбъл е пети след първите два групи във финала на многобоя на Световното
Българският ансамбъл е пети след първите два групи във финала на многобоя на Световното

"На това състезание дадохме наистина всичко от себе си, насладихме се максимално и изпитахме едно огромно удоволствие да играем пред тази публика", каза Емилия Обретенова.

"Определено бяхме много по-уверени и си казахме, че толкова много работим и толкова много сме изработили двете композиции, че просто излизаме и се наслаждаваме. В началото тръгнахме много силно първата композиция, но на втората може би трябваше малко повече да овладеем емоциите. Дори това е съчетанието, което е по-танцувално, по-ритмично и бихме казали, че играем даже с повече наслада, но имаше малка грешка, която ни костваше и по-висока оценка", допълни Магдалина Миневска.

"Мога да кажа, че съм много доволна от отбора. Искам да им благодаря за това, което сме и че дойдохме тук и успяхме да покажем цялата работа, която свършихме. И се надяваме утре да покажем още по-добре и двете композиции", беше мнението на Рейчъл Стоянова.

"Вече няма какво да изчистваме, всичко е изчистено. Просто утре трябва да се концентрираме и да играем смело и добре", заяви Маргарита Василева.

"Положителното е, че с това състезание натрупахме опит, тъй като е голямо състезание и със сигурност имаше голяма емоция", каза Рая Божилова.

"Да, конкуренцията е много силна и ние работим усилено, за да сме едни от най-добрите", коментира Магдалена Вълкова.

Снимки: БФХГ

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