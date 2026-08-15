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  3. България спечели сребърните медали в отборното класиране на Световното първенство във Франкфурт

България спечели сребърните медали в отборното класиране на Световното първенство във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 19:41
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България спечели сребърните медали в отборното класиране на Световното първенство във Франкфурт

България спечели сребърните медали в отборното класиране на 42-ото Световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия).

Тимът е в състав Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Българките събраха 276.050 точки.

Ансамбълът на България завърши на шесто място в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди на Световното
Ансамбълът на България завърши на шесто място в многобоя и се класира за двата финала на отделните уреди на Световното

Шампион стана Русия, който се състезава с неутрален статут, с 278.300 точки, а на трето място е Китай с 275.400.

За отборното се вземат всички осем оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла.

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България е отборен шампион от Валенсия 2023, а миналата година в Рио де Жанейро също има сребро.

Това е второ сребърно отличие за страната от шампионата във Франкфурт след това на Стилияна Николова в многобоя.

Утре родните грации имат шанс за още отличия на финалите на отделните уреди индивидуално жени и ансамбли.

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Снимки: Gettyimages

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