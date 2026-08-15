Украйна поведе в първа група от многобоя при ансамблите на Световното

Украйна поведе в класирането след първата група от общо три на финала в многобоя при ансамблите на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Тимът събра 54.900 точки, след като получи оценки по 27.450 за двете си съчетания - с пет топки и с три обръча/два чифта бухалки. Украйна подаде контестация за съчетанието с топки, която беше уважена и оценката повишена с 3 десети.

Олимпийският шампион Китай е на втора позиция с 54.200 точки - 28.150 на топки и 26.050 на обръч и бухалки. Китайките направиха груба грешка в смесеното съчетание - излизане на гимнастичка извън терена.

Третото място в момента заема Италия с 51.250 точки - 25.100 на топки и 26.150 на обръчи и бухалки.

До края на надпреварата има още две групи. България е във втората, която започва в момента. В нея са още Испания, Германия, Бразилия и други. В последния поток са Русия, Япония, Беларус и т.н.

Общо 42 ансамбъла участват в многобоя, а първите три в крайното класиране ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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Снимки: Imago