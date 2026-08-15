Брентфорд унизи Айнтрахт със 7:0, Игор Тиаго с два гола и асистенция

Игор Тиаго отбеляза два гола и направи една асистенция при разгромната победа на Брентфорд над Айнтрахт (Франкфурт) в предсезонна контрола, играна на стадион „Джитек Комюнити“.

Бразилският нападател, който се разписа във всяка от предсезонните срещи на "пчеличките", откри головата си сметка малко преди почивката, засичайки подаване на Кевин Шаде. По-късно той вкара шестия гол за лондончани, завършвайки хладнокръвно от малък ъгъл след мощен пробив.

Back underway for the @Indeed Invitational



Watch the second-half game live ⤵️



🐝 3-0 ⚪#BrentfordFC — Brentford FC (@BrentfordFC) August 15, 2026

Шаде беше открил резултата още във втората минута, а лятното попълнение Мамаду Сангаре отбеляза дебюта си на домашния стадион с брилянтно воле в 12-ата минута, овладявайки топката на гърди и стреляйки безпощадно.

Данго Уатара направи резултата 4:0 седем минути след началото на второто полувреме, стреляйки в близкия ъгъл след пас на Майкъл Кайоде.

Кийн Люис-Потър добави пети гол с фалцов удар, преди Тиаго да се разпише за втори път и след това да асистира на Шаде за второто му попадение в мача, всичко това в рамките на две минути. 25-годишният нападател намери пространство и подаде на германския си колега, който не сбърка, за да увенчае впечатляващото си представяне.

Бившият играч на Лудогорец отбеляза 26 гола в 41 мача във всички турнири за „пчеличките“ през миналия сезон, което му спечели повиквателна за националния отбор на Бразилия за Световното първенство това лято. Той обаче започна като титуляр само в един мач, а участието на Бразилия завърши разочароващо със загуба от Норвегия на осминафиналите.

Брентфорд започва кампанията си във Висшата лига с домакинство на Тотнъм в събота, 22 август (19:30 ч. българско време).

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Снимки: Imago