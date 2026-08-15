През новия сезон Ла Лига ще използва модерна технология със сензори в топките

Всяка топка, използвана във всеки мач от Ла Лига през този сезон, вече ще предава информация за местоположението си и момента на контакт в реално време, а подобрената точност е само част от цялостната система, разработена от лигата. Започвайки с двубоя между Алавес и Хетафе от първия кръг, Ла Лига става първата национална професионална футболна лига в света, която внедрява технологията за "свързана топка" (Connected Ball) във всички мачове, а не само в рамките на отделен турнир.

Във вътрешността на официалната топка PUMA е вграден радиочестотен сензор, разработен от компанията KINEXON; той предава данни за позицията и контакта в реално време към мрежа от около 12 антени, разположени на всеки стадион. За всеки мач се използват четиринадесет такива топки: една в игра, една при четвъртия съдия и дванадесет, разположени около терена и третирани съгласно строг протокол. Системата подава информация директно към VAR и технологията за полуавтоматично засичане на засада, като позволява изключително прецизни решения – с точност до милисекунда – относно засади, игра с ръка, рикошети и двойни докосвания.

⚽Así es el nuevo y revolucionario balón de LaLiga: estará conectado, emitirá 560 señales por segundo y ayudará al arbitraje https://t.co/o9MkRYW6zh — 20minutos.es (@20m) August 15, 2026

ФИФА и УЕФА вече са използвали топки с вградени чипове за големи турнири (като Световното първенство през 2022 г.), но винаги за кратки събития с голям обществен интерес. Решението на Ла Лига да приложи същата основна технология през целия вътрешен сезон, във всеки мач и всяка седмица, представлява значително по-мащабен оперативен ангажимент и по-смел залог, че ползите от повишената точност оправдават разходите при такъв обем на употреба.

За онези, които следят бизнес аспектите, по-интересен елемент е xBALL – нов слой от данни, базиран на същия сензорен сигнал, който отчита скоростта, въртенето и траекторията на удара за нуждите на телевизионните оператори и мобилните приложения. Това превръща инфраструктурата за съдийски контрол във втори актив – собствен продукт с данни за представянето, който Ла Лига може да лицензира и предлага за ангажиране на феновете далеч отвъд простото коригиране на съдийски решения. Постигането на по-висока точност и едновременното изграждане на нов бизнес с данни въз основа на същата хардуерна инвестиция е по-ефективният подход; именно възвръщаемостта от този модел ще бъде обект на внимателно наблюдение от страна на други лиги, преди те да решат дали да последват примера.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google