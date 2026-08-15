Спартак (Пловдив) бие в Нова Загора, червен картон за треньора на домакините

Спартак (Пловдив) се наложи с 4:1 над Загорец в Нова Загора за втора поредна победа от началото на сезона. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Мачът започна интригуващо. Юлия Шекеров даде преднина на гостите в 6-ата минута. Веднага след подновяване на играта от центъра на терена, Юсеин Касов изравни. Тодор Тодоров изведе пловдивчани напред с гол в 23-ата минута. В 29-ата напрежението взе връх. При съприкосновение между Тодоров и бранител на домакините, съдията отсъди дузпа за Спартак. Мирослав Миндев, старши треньор на Загорец нахлу на терена да потърси обяснение от рефера, но беше отстранен с червен картон. Тодоров реализира от бялата точка – 1:3. След почивката гостите владееха инициативата. Създадоха доста положения за гол. Тодоров оформи хеттрик с попадението си в 92-ата минута.

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