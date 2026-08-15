Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Загорец (Нова Загора)
  3. Спартак (Пловдив) бие в Нова Загора, червен картон за треньора на домакините

Спартак (Пловдив) бие в Нова Загора, червен картон за треньора на домакините

  • 15 авг 2026 | 20:06
  • 341
  • 0
Спартак (Пловдив) бие в Нова Загора, червен картон за треньора на домакините

Спартак (Пловдив) се наложи с 4:1 над Загорец в Нова Загора за втора поредна победа от началото на сезона. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Мачът започна интригуващо. Юлия Шекеров даде преднина на гостите в 6-ата минута. Веднага след подновяване на играта от центъра на терена, Юсеин Касов изравни. Тодор Тодоров изведе пловдивчани напред с гол в 23-ата минута. В 29-ата напрежението взе връх. При съприкосновение между Тодоров и бранител на домакините, съдията отсъди дузпа за Спартак. Мирослав Миндев, старши треньор на Загорец нахлу на терена да потърси обяснение от рефера, но беше отстранен с червен картон. Тодоров реализира от бялата точка – 1:3. След почивката гостите владееха инициативата. Създадоха доста положения за гол. Тодоров оформи хеттрик с попадението си в 92-ата минута.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Манол Пейков: Футболът е метафора за всичко останало в живота ни

Манол Пейков: Футболът е метафора за всичко останало в живота ни

  • 15 авг 2026 | 16:43
  • 4132
  • 11
Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 25317
  • 68
Марек с кадрови проблеми за визитата на "Огоста"

Марек с кадрови проблеми за визитата на "Огоста"

  • 15 авг 2026 | 14:34
  • 736
  • 0
Отличен старт на сезона за Септември U18

Отличен старт на сезона за Септември U18

  • 15 авг 2026 | 14:21
  • 883
  • 0
Левски U17 вкара четири след почивката и разби Локомотив (Пловдив)

Левски U17 вкара четири след почивката и разби Локомотив (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 13:51
  • 2631
  • 1
Ботев Враца води преговори с ЦСКА

Ботев Враца води преговори с ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 13:28
  • 4111
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Ботев (Пловдив), голямата звезда на разградчани липсва

11-те на Лудогорец и Ботев (Пловдив), голямата звезда на разградчани липсва

  • 15 авг 2026 | 20:11
  • 2099
  • 1
Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

  • 15 авг 2026 | 18:47
  • 13340
  • 84
Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

  • 15 авг 2026 | 17:05
  • 17702
  • 40
Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

  • 15 авг 2026 | 16:55
  • 27097
  • 42
Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 25317
  • 68
Етър 1:0 Рилски спортист

Етър 1:0 Рилски спортист

  • 15 авг 2026 | 20:00
  • 3439
  • 5