Хикс в Нова Загора

1:1 приключи приятелска среща в Нова Загора между местния Загорец и Нефтохимик (Бургас). До почивката гол не падна. Гостите отправиха три удара, а домакините един към противниковите врати. В 49-ата минута, Хидает Хюсеин вкара за бургазлии. Футболистите на Загорец започнаха повече да атакуват. Контрите на съперника им обаче бяха опасни. Техен футболист пропусна да удвои в 75-ата минута. В 80-ата обаче резервния вратар на Нефтохимик допусна груба грешка – подаде топката пред себе си на Габриел Енергиев, който я насочи в мрежата за окончателното 1:1.

Снимка: ФК Нефтохимик Бургас 1962 - фейсбук

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