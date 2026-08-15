Играчите на Нюкасъл смениха екипите си по средата на първото полувреме

На странна ситуации бяха свидетели зрителите на контролата Нюкасъл - Байер (Леверкузен). Играчите на “свраките” смениха екипите си по средата на първото полувреме, когато двубоят бе прекъснат за пауза за вода. Причината бе, че имаше известно припокриване в цветовите гами на екипите на двата тима, въпреки че главният съдия Майкъл Оливър ги бе одобрил. Нюкасъл излезе с традиционните си екипи в черно и бяло, но ги замени с третия си екип, който е светло-лилав.

Самият двубой завърши с победа на “аспирините” с 2:1. Ибрахим Маза откри резултата за гостите още в първата минута. Йоан Уиса бе близо до изравняване, но ударът му бе спасен от Марк Флекен. Вратарят се справи и с изстрел на Антъни Еланга. Малко преди почивката Малик Тиау, който отново бе с капитанската лента, изравни, след като с глава прати топката в мрежата.

Drinks break & Newcastle forced to change jersey because of a kit clash



Now wearing home shorts & socks with violet change shirt



It was evident as soon as they walked out



Leverkusen 1-0 after 25mins & much the better side pic.twitter.com/TQw3vTGAOT — Craig Hope (@CraigHope_DM) August 15, 2026

През второто полувреме Морейра стреля покрай вратата, а удар на Волтемаде отиде в ръцете на стража на гостите. Виктор Бонифейс отбеляза втори гол за Байерн в 82-ата минута секунди след като се появи на терена. Харви Барнс се размина с изравнително попадение в края преди вратарят на домакините Хорничек да се справи с изстрел на Патрик Шик.

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Снимки: Imago