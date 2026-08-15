Давиде Фратези: Връщам се с различна отговорност и по-голяма зрялост

Полузащитникът Давиде Фратези финализира трансфера си в Лацио, който той описа като завръщане у дома, присъединявайки се към клуба, където прекара детството си.

Сделката се осъществи след кратко забавяне поради бюрократични проблеми, а Лацио и Интер се споразумяха за трансфер под наем на стойност 5 милиона евро, плюс опция за закупуване на цена от 10 милиона и допълнителни бонуси. В контракта е включена и клауза за продажба от 50% за „нерадзурите“ при следваща продажба, написа в социалните мрежи италианският журналист Джанлука Ди Марцио.

𝐅𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐢: “𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚‼️”



Dopo l’ufficialità del trasferimento, Davide #Frattesi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore della #Lazio ai canali ufficiali del club 🦅🗣️



📹 @OfficialSSLazio #Sportitalia pic.twitter.com/PKr1MIcPMQ — Sportitalia (@tvdellosport) August 15, 2026

"Това беше чакане, изживяно с желание. Беше изморително, но красиво - заслужаваше си“, заяви Фратези след завършването на трансфера. "Връщам се с различна отговорност и по-голяма зрялост. Мисля, че е дошло времето да поема важни отговорности и го правя с много желание. Имах нужда да се почувствам отново в центъра на проект - това посрещане ме зарежда", добави 26-годишният футболист.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google