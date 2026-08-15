Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис надъха феновете на Маями: Този сезон ще доминирам

Янис надъха феновете на Маями: Този сезон ще доминирам

  • 15 авг 2026 | 10:18
  • 486
  • 0
Янис надъха феновете на Маями: Този сезон ще доминирам

Новото звездно попълнение на Маями Янис Адетокунбо говори за очакванията си за предстоящия сезон в НБА.

"Ще доминирам този сезон. Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА. Искам да кажа на феновете: връщаме Хийт към предишната му слава. Моят фокус за новия сезон е да побеждавам. Когато се появи възможност, ще доминирам. Маями, пригответе се за вълнуващ сезон", сподели гръцкото крило.

През лятото на 2026 г. Адетокунбо премина от Милуоки Бъкс в Маями. Боби Портис също се присъедини към Хийт. В замяна Милуоки получи гардовете Тайлър Хиро, Каспарас Яакучонис и Хайме Хакес, центъра Келел Уеър, както и три избора от първия кръг, един избор от втория кръг и една размяна на избори.

Адетокунбо прекара всичките си 13 сезона в НБА досега с Милуоки. През 2021 г. той помогна на Бъкс да спечелят първата си шампионска титла от 50 години.

През миналия сезон 31-годишната гръцка суперзвезда игра само в 36 мача от редовния сезон поради контузии, като средно на мач постигна по 27,6 точки, 9,8 борби и 5,4 асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Три отбора се целят в Клей Томпсън, ето кои са

Три отбора се целят в Клей Томпсън, ето кои са

  • 15 авг 2026 | 09:33
  • 598
  • 0
Нищо ново под слънцето: Денис Шрьодер пак е с нов отбор

Нищо ново под слънцето: Денис Шрьодер пак е с нов отбор

  • 15 авг 2026 | 08:49
  • 1045
  • 0
Първи успех за България на "Словения Бол"

Първи успех за България на "Словения Бол"

  • 15 авг 2026 | 02:40
  • 2226
  • 0
Минесота изважда номер 21 от употреба в чест на Кевин Гарнет

Минесота изважда номер 21 от употреба в чест на Кевин Гарнет

  • 15 авг 2026 | 01:20
  • 886
  • 2
Националките до 16 години загубиха от Полша

Националките до 16 години загубиха от Полша

  • 14 авг 2026 | 17:34
  • 725
  • 0
Националите до 16 години победиха Украйна на Европейското

Националите до 16 години победиха Украйна на Европейското

  • 14 авг 2026 | 17:28
  • 1608
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 6943
  • 15
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 47541
  • 159
Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

  • 15 авг 2026 | 08:36
  • 8122
  • 49
Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

  • 14 авг 2026 | 20:25
  • 44408
  • 32
България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 11:04
  • 254
  • 0
Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 21:24
  • 24624
  • 57