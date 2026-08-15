Янис надъха феновете на Маями: Този сезон ще доминирам

Новото звездно попълнение на Маями Янис Адетокунбо говори за очакванията си за предстоящия сезон в НБА.
"Ще доминирам този сезон. Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА. Искам да кажа на феновете: връщаме Хийт към предишната му слава. Моят фокус за новия сезон е да побеждавам. Когато се появи възможност, ще доминирам. Маями, пригответе се за вълнуващ сезон", сподели гръцкото крило.
През лятото на 2026 г. Адетокунбо премина от Милуоки Бъкс в Маями. Боби Портис също се присъедини към Хийт. В замяна Милуоки получи гардовете Тайлър Хиро, Каспарас Яакучонис и Хайме Хакес, центъра Келел Уеър, както и три избора от първия кръг, един избор от втория кръг и една размяна на избори.
Адетокунбо прекара всичките си 13 сезона в НБА досега с Милуоки. През 2021 г. той помогна на Бъкс да спечелят първата си шампионска титла от 50 години.
През миналия сезон 31-годишната гръцка суперзвезда игра само в 36 мача от редовния сезон поради контузии, като средно на мач постигна по 27,6 точки, 9,8 борби и 5,4 асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google