Янис надъха феновете на Маями: Този сезон ще доминирам

Новото звездно попълнение на Маями Янис Адетокунбо говори за очакванията си за предстоящия сезон в НБА.

"Ще доминирам този сезон. Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА. Искам да кажа на феновете: връщаме Хийт към предишната му слава. Моят фокус за новия сезон е да побеждавам. Когато се появи възможност, ще доминирам. Маями, пригответе се за вълнуващ сезон", сподели гръцкото крило.

Giannis Antetokounmpo is ready to DOMINATE this season 👀



“This season I will dominate. The things I want to prove are that I’m one of the best players in the NBA. To the fans I want to say, we’re bringing back the Heat. My new season mindset is winning. When the opportunity… https://t.co/viEy8NwQyh pic.twitter.com/5LGMFE8978 — Heat Central (@TheHeatCentral) August 14, 2026

През лятото на 2026 г. Адетокунбо премина от Милуоки Бъкс в Маями. Боби Портис също се присъедини към Хийт. В замяна Милуоки получи гардовете Тайлър Хиро, Каспарас Яакучонис и Хайме Хакес, центъра Келел Уеър, както и три избора от първия кръг, един избор от втория кръг и една размяна на избори.

Адетокунбо прекара всичките си 13 сезона в НБА досега с Милуоки. През 2021 г. той помогна на Бъкс да спечелят първата си шампионска титла от 50 години.

През миналия сезон 31-годишната гръцка суперзвезда игра само в 36 мача от редовния сезон поради контузии, като средно на мач постигна по 27,6 точки, 9,8 борби и 5,4 асистенции.

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