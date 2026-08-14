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Кралят на Европа! Четвърта поредна титла за Вархолм на 400 м/пр

  • 14 авг 2026 | 22:58
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Световният рекордьор на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм доказа за пореден път, че е непобедим в Европа. 30-годишният норвежец спечели своята четвърта поредна европейска титла в дисциплината, след като се наложи пред пълните трибуни на стадион “Алекзандър” в Бирмингам с нов рекорд на шампионатите от 46.63 секунди. Вархолм започна своя победен континентален триумф на 400 м/пр в Берлин през 2018 г., а след това продължи със златни отличия на шампионатите в Мюнхен 2022, Рим 2024 и Бирмингам 2026.

Това беше и втори златен медал за Вархолм в Бирмингам, след като в началото на първенството той помогна на смесената щафета на Норвегия на 4 по 400 м да стигне до титлата.

Европейското сребро на 400 м/пр заслужи Емил Агиекум (Германия) с 47.87 сек, а за бронза се пребори турчинът Исмаил Незир с 48.26 сек.

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