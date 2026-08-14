Тамбери отново открадна шоуто и се пребори за четвърта европейска титла

Джанмарко Тамбери за пореден път доказа, че е способен на голямо шоу и силни резултати в най-подходящия момент. 34-годишният италианец, който трудно се класира за финала на Европейското в Бирмингам, спечели своята трета поредна и общо четвърта континентална титла на открито в скока на височина. Тамбери си гарантира златния медал с резултат от 2.32 метра, които преодоля от втори опит. Италианецът триумфира навръх първия рожден ден на своята дъщеря Камила.

Световният шампион в зала от Торун 2026 и бронзов медалист от Европейското в Рим 2024 Олег Дорощук (Украйна) прибави и сребро от континентални форуми на открито в своята колекция, след като завърши надпреварата с 2.30 м.

Триумфа на Италия в този финал допълни еврошампионът под 23 г. от 2025 г. Матео Сиоли, който се пребори за бронза. Той преодоля 2.27 м и след един неуспешен опит на 2.30 м прекрати своето участие.

Тамбери благодари на всички фенове за подкрепата в трудните моменти в последно време и помоли публиката да изпее "Честит рожден ден" за дъщеря му Камила.

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Снимки: Gettyimages