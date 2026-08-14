Изключителна! Батоклети защити европейската си титла и на 10 000 метра

Надя Батоклети направи златен дубъл на 5000 и 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, след като защити и това свое златно отличие от Рим преди две години. 26-годишната олимпийска сребърна медалистка на 10 000 м използва същата тактика, както и на 5000 м, и атакува около 250 метра преди финала, за да спечели надпреварата с 31:41.17 минути. Батоклети измина последните 200 метра за 28.2 сек.

Батоклети влезе в историята като първата жена със златен дубъл на 5000 и 10 000 метра на две поредни европейски първенства.

Сребърното отличие на 10 000 м в Бирмингам заслужи нидерландката Мауреен Костер с 31:45.76 мин, а бронза взе белгийката Яна ван Лент с 31:47.81 мин. За нея това беше първо отличие от голям форум при жените.

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Снимки: Gettyimages