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Нищо ново под слънцето: Денис Шрьодер пак е с нов отбор

  • 15 авг 2026 | 08:49
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Нищо ново под слънцето: Денис Шрьодер пак е с нов отбор

Кливланд Кавалиърс изпрати ветерана Денис Шрьодер и парична сума в Шарлът Хорнетс в замяна на Тре Ман, съобщава авторитетният журналист Шамс Чарания. Сделката осигурява на Кливланд финансова гъвкавост и спестявания от данъци, докато Шрьодер ще се присъедини към своя 12-и отбор в НБА.

С този ход Шарлът получава утвърден ветеран на позицията пойнт гард, докато Кливланд си осигурява допълнителна финансова гъвкавост, продължавайки да проучва възможности за промени в състава си преди сезон 2026/27.

Шрьодер има и предишни връзки с президента по баскетболните операции на Хорнетс Джеф Питърсън и старши треньора Чарлс Лий от началото на кариерата си в НБА в Атланта. И Питърсън, и Лий са работили в организацията на Хоукс по времето, когато Шрьодер играеше там.

Според Чарания, Шарлът, Кливланд и агентът на Шрьодер – Марк Бартелстайн от "Прайорити Спортс", са работили по сделката през последните няколко месеца, преди да постигнат споразумение.

32-годишният гард беше избран от Атланта под номер 17 в драфта на НБА през 2013 г. и оттогава е играл за Хоукс, Оклахома Сити Тъндър, Лос Анджелис Лейкърс, Бостън Селтикс, Хюстън Рокетс, Торонто Раптърс, Бруклин Нетс, Голдън Стейт Уориърс, Детройт Пистънс, Сакраменто Кингс и Кавалиърс. Той имаше два отделни престоя при Лейкърс.

Шрьодер пристигна в Кливланд през сезон 2025/26 като част от тристранна сделка, която изпрати Де'Андре Хънтър в Сакраменто. Той завърши кампанията със средни показатели от 10,8 точки, 4,9 асистенции и 2,7 борби в 70 мача.

За Кливланд трансферът на Шрьодер има и значителни финансови последици. Сделката създава повече гъвкавост за бъдещи ходове по състава, като същевременно помага на Кавалиърс да генерират спестявания от данъци и да останат комфортно под второто ниво на тавана на заплатите.

В лицето на Ман Кливланд получава по-млад вариант за гардовата линия, като същевременно намалява финансовите си ангажименти. Шарлът, от своя страна, добавя опитен плеймейкър с богат опит в плейофите и познанство с двама от ключовите ръководители в организацията.

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Снимки: Gettyimages

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